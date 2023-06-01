NY株式23日（NY時間11:06）（日本時間00:06） ダウ平均46681.44（+1103.97+2.40%） ナスダック22171.45（+523.84+2.37%） CME日経平均先物53395（大証終比：+405+0.76%） 欧州株式23日GMT15:06 英FT100 10001.10（+82.77+0.82%） 独DAX 23063.55（+683.36+3.05%） 仏CAC40 7823.25（+157.63+2.02%） 米国債利回り 2年債 3.797（-0.103） 10年債 4.312（-0.067） 30年債