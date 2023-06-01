アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘停止に向けた協議について「イランも我々も合意を強く望んでいる」と述べ、合意の成立に期待感を示しました。トランプ大統領「イランは非常に強く合意を望んでいる。我々も合意を強く望んでいる」トランプ大統領は23日、記者団の取材に応じ、イランとの戦闘停止に向けた協議について「非常に真剣な協議を行った。状況を見守りたい」と述べたうえで、合意の成立に強い期待感を示しました