【Amazon：Agnite 全自動鉛筆削りセール】 開催期間：3月24日～3月30日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonにて、Agniteの全自動鉛筆削りがセール価格で販売されている。期間は3月30日23時59分まで。 セールの対象となっているのは、充電式のコードレス全自動鉛筆削り。わずか3秒で削ることができ、削り終わったら自動で停止する使いやすい製品で、入学祝などにも