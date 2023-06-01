海藻がなくなる「磯焼け」など、三重県の海を取り巻く課題について県議会が知事に提言しました。 【写真を見る】“豊かな三重の海を”県議会が提言とりまとめ知事「海の恵みが絶えることがないように」 三重県では海水温の上昇などの影響を受けて海藻がなくなる「磯焼け」が進行していることや「伊勢エビ」や「アワビ」などこれまで県内で多く水揚げされてきた魚介類の減少が課題になっています。 県議会ではそれらの課題へ