神奈川・三浦市の団地の4階で火事があり、住人の男女2人がけがをしました。23日午後6時ごろ、三浦市南下浦町上宮田で「4階のベランダから煙が出ている」と近隣の住民から119番通報がありました。消防によりますと、5階建ての団地の4階の一室から火が出たとみられ、消防車18台が出動し約3時間半後に消し止められました。この火事で、火元の部屋に住む70代の男女2人が喉をやけどするなどして病院に搬送されました。2人は外出先から帰