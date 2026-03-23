『病は怪から ―心理士道満の相談室―』(好野カナタ)の連載配信が、コミックDAYSにて2026年3月22日よりスタートした。裏路地の奥、古びた扉の向こうにその「相談室」はある。 迎えるのは、新人心理士・道満ハヤタ。彼には、人ならざるものの姿が視えていた。救いを求めて訪れる患者たちの背後に潜む影。それは病理が生み出した幻影なのか、それとも人を蝕む怪異なのか。曖昧な境界線の上に立つ男が、認知の歪みを照らし出す。心の