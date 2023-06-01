香港政府は23日、国家安全維持法の運用規則を改訂し、電子機器のロック解除要求に従わない場合、刑事罰を科すこととしました。香港国家安全維持法は2020年に中国政府により導入されましたが、香港政府は23日、その運用規則を改訂・強化しました。香港メディアによりますと、今回の改訂により、警察は裁判官の令状を得た場合、スマートフォンやパソコンなど電子機器のパスワードや解除方法の提供を求めることが可能となりました。こ