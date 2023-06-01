仕事で作った試作品や買ったガジェットの写真を撮るときに大きさの比較ができるものを一緒に写したい、と思ったことはないだろうか。昭和の時代だったらタバコの箱を隣に置いたあれだ。 かといって硬貨やお札はきれいな物が常に手元にあるわけではないし、スマホは機種によってサイズがバラバラだ。結局のところ、いろいろ考えるよりも定規を置いてしまった方が大きさが見ている人に伝わって楽だなと思っている。 と