新年度予算案を巡り、高市首相は自民党の役員会で「引き続き年度内成立を目指す」考えを示しつつ、3月中に成立しない場合に備え暫定予算案の編成を検討すると表明しました。自民党・鈴木幹事長：（高市首相は）「不測の事態に備え暫定予算を編成する方向で検討したいと考えている」（と述べた）。参議院で十分な予算審議を求める野党側が暫定予算の編成を要求していました。