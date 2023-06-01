2026年の「春闘」の平均賃上げ率について労働団体の連合は、中間集計で5.26％に上り、3年連続の5％台となったと発表しました。連合によりますと、2026年の春闘について企業から回答を得た1100の労働組合では平均賃上げ額が月額1万7687円となり、2025年より141円減ったものの平均賃上げ率は5.26％で3年連続の5％台となりました。連合・芳野友子会長：全体では3年連続5％台、そして中小（企業）は2年連続の5％台ということで、第1回