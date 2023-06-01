【MAFEX SPIDER-MAN BLACK & GOLD SUIT】 2027年1月 発売予定 価格：13,750円 メディコム・トイは、可動フィギュア「MAFEX SPIDER-MAN BLACK & GOLD SUIT」を2027年1月に発売する。価格は13,750円 映画「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」に登場するブラック&ゴールドスーツを着用したスパイダーマンを全高約150mmで再