【MAFEX THE JOKER (JOKER Ver.)】 2027年1月発売予定 価格：42,680円 メディコム・トイは、可動フィギュア「MAFEX THE JOKER (JOKER Ver.)」を2027年1月に発売する。価格は42,680円。 本商品は、映画「ジョーカー」より、主人公アーサー・フラックがジョーカーになった姿を、最高のフォルムと抜群の可動領域を両立する「MAFEX」シリ}