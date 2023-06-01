【MAFEX T-800 (T2 Ver.) & John Connor】 4月 発売予定 価格：19,800円 「MAFEX T-800 (T2 Ver.) & John Connor」イメージ メディコム・トイは、可動フィギュア「MAFEX T-800 (T2 Ver.) & John Connor」を4月に発売する。価格は19,800円。 本商品は、映画「ターミネーター2」に登場するT-800とジョン・コナーを再現したフィギュ