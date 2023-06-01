【VCD ガチャピン Lサイズ】 7月発売予定 価格：16,500円 【VCD ムック Lサイズ】 7月発売予定 価格：18,480円 VCD ガチャピン Lサイズ メディコム・トイは、フィギュア「VCD ガチャピン Lサイズ」および「VCD ムック Lサイズ」を7月に発売する。価格はガチャピンが16,500円、ムックが18,480円。 同社のフィギュアシリーズ