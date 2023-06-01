【アメリカ海軍 F-14A トムキャット“ボムキャット”】 3月24日 出荷開始 価格：5,500円 ファインモールドは、プラモデル「アメリカ海軍 F-14A トムキャット“ボムキャット”」の出荷を3月24日に開始する。価格は5,500円。 本キットでは、VF-154（通称：ブラックナイツ）が2003年アフガニスタンから日本へ帰還した直後のマーキングを再現。F/A-18Fへの機種更新によ