【Amazon：ルンバ（Roomba） セール】 開催期間：3月24日0時～4月6日23時59分 ルンバ(Roomba) Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション Amazonにて、アイロボット（iRobot）のロボット掃除機「ルンバ（Roomba）」がセール価格で販売されている。開催期間は4月6日23時59分まで。 期間中、最上位モデル「ルンバ（Roomba） Max 705 Combo ロボット + Auto