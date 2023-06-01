【Amazon：SHARP 空気清浄機】 セール期間：3月24日～4月6日23時59分 Amazonにてシャープの空気清浄機が特別価格で販売されている。期間は4月6日23時59分まで。 対象商品には、高い加湿性能でたっぷりうるおうプラズマクラスターNEXT搭載モデル「KI-TX70-W」や、衣類乾燥もできる除加湿空気清浄機「KI-SD50-W」がラインナップされている。 なお、セール