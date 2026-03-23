医薬基盤・健康・栄養研究所は、ウェルビーイングの最大化実現に向けた、内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム（以下、SIP）の取り組みとして、「SIP『包摂的コミュニティプラットフォームの構築』シンポジウム2025」を3月18日に、東京・五反田にて開催。「世の中ちょっと良くする部」に参加している「玉川学園」の中学生・高校生による新たな展示企画「みんなの違和館」の構想が発表されました。「世の中ちょっと良くする