【Amazon：Lenovoスマートグラス「Legion Glasses Gen 2」 セール】 セール期間：3月24日0時～4月6日23時59分 Amazonにて、Lenovoのスマートグラス「Legion Glasses Gen 2 GY21R09341」がセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。 本製品は、USB Type-Cポート（DisplayPort Alt Mode対応）を搭載したPC、タブレット、