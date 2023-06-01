【Amazon：LG ゲーミングモニター】 セール期間：3月24日～4月6日23時59分 LG ゲーミング モニター UltraGear OLED 39GS95QE-B 39インチ AmazonにてLGのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は4月6日23時59分まで。 対象商品には、有機EL湾曲ウルトラワイドモニター「LG UltraGear OLED」より「45GX950A-B」と「39GS