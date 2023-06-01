【Amazon：4K液晶テレビ「AQUOS 4T-GJ2」シリーズ セール】 セール期間：3月24日0時～3月29日23時59分 「AQUOS 4T-C55GJ2」 Amazonにて、シャープの4K液晶テレビ「AQUOS 4T-GJ2」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は3月29日23時59分まで。 「AQUOS 4T-GJ2」シリーズは、画像処理エンジン「Medalist L1」を採用。ま