「匿名流動型犯罪グループ」、「トクリュウ」の対策専用のホームページを警視庁が新たに開設し、特殊詐欺の電話の音声などを公開しました。実際にあった詐欺電話の音声「長野県警から捜査協力要請を受けてご連絡しています。本日中に長野県警まで足を運んでいただくことは可能ですか」こちらは、警視庁のトクリュウ対策本部がきょう新たに開設したホームページに掲載した警察官をかたった詐欺電話の実際の音声です。ホームページに