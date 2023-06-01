【Amazon：Xiaomi（シャオミ）スマートウォッチ セール】 セール期間：3月24日0時～4月6日23時59分 「Xiaomi Watch S4」ホワイト Amazonにて、Xiaomi（シャオミ）のスマートウォッチがセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。 期間中は、1.32インチの有機ELディスプレイを搭載した「Xiaomi Watch S4」と2.07インチの大画