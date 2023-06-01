【Amazon：Logicool G ゲーミングデバイス セール】 セール期間：3月24日0時～4月6日23時59分 「PRO X SUPERLIGHT 2c」 Amazonにて、Logicool Gのゲーミングデバイスがセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。 期間中は、ステアリングコントローラー「G29」や、ワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPE