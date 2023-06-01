北九州市八幡東区の八幡東警察署に23日夜、軽乗用車が突っ込み、運転していた男性が病院に搬送されています。警察によりますと23日午後9時半ごろ、北九州市八幡東区の八幡東警察署の正面入り口付近で大きな音がしました。警察官が確認したところ階段に軽乗用車が乗り上げていました。警察署の建物に大きな損傷はないということです。車を運転していたのは高齢とみられる男性で、胸の痛みを訴えて病院に搬送されました。命に別条は