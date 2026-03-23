NASA（アメリカ航空宇宙局）は日本時間2026年3月20日から21日にかけて、有人月周回ミッション「Artemis II（アルテミスII）」で使用される大型ロケット「SLS（スペース・ローンチ・システム）」のロールアウト（射点への移動作業）を、アメリカ・フロリダ州のケネディ宇宙センターで実施しました。【▲ 2026年3月に実施された2回目のロールアウト中のSLS（Credit: NASA/Joel Kowsky）】VABから約12時間の移動を終えて39B射点に到着