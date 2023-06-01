イラン情勢をめぐり週末にかけ原油価格が一段と上昇したほか、週明けの日経平均株価は一時2600円を超えて値下がりし大幅下落の展開となりました。連休明けの東京市場は取引開始直後から売り注文が急速に膨らみ、平均株価は一時、下げ幅が2700円に迫り、5万1000円を割り込みました。一方、22日のニューヨーク市場では、国際取引の指標となる原油の先物価格が一時1バレル＝100ドルを超えました。緊張が高まる中、投資家の間ではリス