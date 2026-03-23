『みんな蛍を殺したかった』(木爾チレン/瀬戸さとみ)の連載配信が、コミックDAYSにて2026年3月22日よりスタートした。京都の底辺高校と呼ばれる女子校に通うオタク女子三人、校内でもスクールカースト底辺の扱いを受けてきた。そんなある日、東京から息を呑むほど美しい少女・蛍が転校してきた。生物部とは名ばかりのオタク部に三人は集まり、それぞれの趣味に没頭していると、蛍が入部希望と現れ「私もね、オタクなの」と告白する