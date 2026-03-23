アムタスは、電子コミック配信サービス「めちゃコミック(めちゃコミ)」において『かげきしょうじょ!!』(斉木久美子/白泉社)を最大で全話無料で読めるキャンペーンを2026年3月23日(月)10:00から4月20日(月)9:59までの期間で開催する。■キャンペーン内容めちゃコミック(WEB・アプリ)において、『かげきしょうじょ!!』(斉木久美子/白泉社)を4週間にわたり、大量に無料で読むことができる。冒頭の無料話と4週間の毎日無料を組み合わせ