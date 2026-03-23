高市首相は、中東に代わる石油などの調達先として中央アジアや南アメリカなどを挙げ、「対応を進めている」と説明しました。高市首相：原油および石油製品の代替調達につきましては、過去調達実績があり増産余力のある中央アジアや南米、カナダやシンガポールなど石油製品の供給国も含め、経済産業省が民間事業者と連携しながら対応を進めている。参議院本会議で高市首相は原油などの安定供給を巡り、「供給余力に優れるアメリカ」