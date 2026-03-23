韓国・ソウルで23日夜、乗用車が歩道に突っ込み、日本人女性2人を含む4人が重軽傷を負いました。運転していた男は、飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されています。地元の警察によりますと、23日午後7時すぎ、ソウルの弘大で乗用車が歩道に突っ込みました。歩いていた日本人の女性2人を含む、あわせて4人がはねられ、日本人の女性1人が重傷、ほかの3人は軽傷だということです。乗用車を運転していたのは韓国籍の50代の男で、基準値を超