ニューヨークの空港で、70人以上を乗せた旅客機が車両と衝突。複数の死傷者が出ています。22日深夜、アメリカ・ニューヨークの「ラガーディア空港」で航空機が車両と衝突する事故がありました。現地メディアなどによると、事故を起こしたのは、カナダ・モントリオール発「エア・カナダ・エクスプレス」の旅客機で、着陸した際に滑走路上で消防車両と衝突したということです。この航空機には乗客乗員76人が乗っていて、操縦士と副操