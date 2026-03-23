アメリカのトランプ大統領は23日、イランとの協議を受け、発電所などへの攻撃を5日間停止するよう指示したと明らかにしました。トランプ大統領はSNSで、「アメリカとイランはこの2日間、非常に良好で生産的な協議を行った」と投稿しました。その上で、「協議が今週も継続されることを前提に、国防総省に対し、イランの発電所やエネルギー施設へのあらゆる軍事攻撃を5日間延期するよう指示した」としています。また、攻撃の延期につ