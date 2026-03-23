トランプ大統領がさきほどインタビューに応えました。攻撃期限を5日間延期したことについて「イランと力強い協議を行った」として「主要な点で合意した」と明らかにしました。ウィトコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏が交渉を担当したということです。トランプ氏は「彼らも合意を望んでいて我々も合意を望んでいる」と強調し、近いうちに再び協議を行うと述べました。