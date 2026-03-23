好角家タレント・山根千佳が２３日、インスタグラムを更新。「昨晩は高砂部屋の千秋楽パーティーへ」と、朝乃山ら４力士との２ショットを投稿した。山根はピンクの着物姿で「朝乃山関、朝紅龍関、朝白龍関、朝翠龍関とお写真を撮っていただきました」と、それぞれの写真を紹介。「千秋楽パーティーで振る舞われたちゃんこ鍋は美味しすぎて３杯も大相撲が終わって相撲ロスです」と寂しさもにじませた。フォロワーからは「素