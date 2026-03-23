山東省済南市歴下区はここ数年、国家戦略「国民健康づくり計画」に焦点を当て、スポーツによる民生支援プロジェクトを推進し、各種措置を講じて「15分フィットネス圏」の構築に取り組んでいる。新華網が伝えた。同区では、これまですでに社会体育指導員4100人余りが育成され、フィットネス施設約800カ所が新設・改修され、管轄内の13の街道（エリア）・140の社区（コミュニティー）に広く分布している。同区ではさらに、「スポーツ