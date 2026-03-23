21日、群馬県上野村で発生した山林火災は、およそ99ヘクタールまで延焼が拡大し、火が消し止められるめどはたっていません。21日昼ごろ、上野村乙母で山林火災が発生しました。群馬県庁によりますと、23日午後3時現在で、およそ99ヘクタールが延焼しプレハブ小屋1棟が焼けましたが、けが人はいないということです。村は22日午前7時、住民に出していた避難指示をいったん解除しましたが、風向きが変わったことなどから22日午後6時す