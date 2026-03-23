イギリス・ロンドンでユダヤ系団体の救急車が放火される事件があり、警察は「ヘイトクライム」として捜査しています。ロンドン北部で23日、ユダヤ系の非営利団体が所有する救急車4台が放火され、焼ける事件がありました。イギリスメディアによりますと、救急車はユダヤ教の礼拝所、シナゴーグの駐車場に停まっていましたが、放火により救急車に備えられていたガスボンベが爆発し、シナゴーグの窓ガラスなどが割れたということです