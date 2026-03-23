姶良市の住宅で23日午前、外壁を塗装する準備中だったとび職の男性が足場から転落し、死亡しました。 姶良警察署によりますと、23日午前11時45分ごろ、姶良市西餅田にある平屋住宅の作業現場で、霧島市のとび職・桑迫博美さん（48）が足場から転落しました。 足場は最も高いところで3.3メートルあり、桑迫さんは同僚3人とともに塗料が飛び散らないよう足場にネットを張る作業中だったということです。 桑迫さんは体を強く