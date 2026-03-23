イングランドサッカー協会(FA)は23日、3月の国際親善試合に臨むイングランド代表において、負傷のエベレチ・エゼ(アーセナル)とDFジャレル・クアンサー(レバークーゼン)が不参加となり、MFハービー・バーンズ(ニューカッスル)とDFベン・ホワイト(アーセナル)を追加招集したことを発表した。エゼは下肢の負傷によって22日に開催されたカラバオ杯決勝を欠場しており、クアンサーは太ももの負傷により不参加となることがクラブか