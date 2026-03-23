ブライトンに1-2の敗戦を喫したリバプールに対し、クラブOBのスティーブン・ウォーノック氏が苦言を呈した。英『BBC』が伝えている。21日のプレミアリーグ第31節でリバプールはブライトンのホームに乗り込んだ。前半14分に先制を許しながらも、30分にDFミロシュ・ケルケズのゴールで同点に追い付く。しかし、後半11分にFWダニー・ウェルベックに勝ち越しゴールを許すと、そのままブライトンに逃げ切られて1-2で敗れた。プレ
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