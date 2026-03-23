ギタリストのSAKIが3月19日、東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて全国ツアー＜SAKI TOUR 2026 PLUVIA＞のファイナル公演を開催した。屈指のギターテクニックを駆使したインストゥルメンタルの熱演のみならず、赤裸々な思いもMCで語られたステージの模様をお届けしたい。なお、先ごろ記事公開したとおり、同ツアーファイナルでは、6月にソロアルバム『PLUVIA』でメジャーデビューすることに加え、全国5都市をまわるソロツアーの開