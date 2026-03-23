マンチェスター・シティのイングランド代表DFニコ・オライリーは、カラバオ・カップ制覇がプレミアリーグ優勝争いの流れを変えると語った。23日、イギリス紙『ミラー』がコメントを伝えた。カラバオ・カップ決勝が22日に行われ、マンチェスター・シティは聖地『ウェンブリー・スタジアム』でアーセナルと激突した。プレミアリーグ優勝を争う両チームの対戦は、左サイドバックとして起用されたオライリーが60分にGKケパ・アリサ