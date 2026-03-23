政府は先週、石油元売り各社や商社に法律で義務づけている備蓄を55日分に引き下げましたが、今月20日時点の民間備蓄の推計量は89日分だということです。経産省は、備蓄の放出で国内に石油が流れて行っていると見ているものの、ところどころ目詰まりが起きているとの認識を示しました。具体的には、ボイラーに使う分の重油が足りない、石油元売り業者の系列以外だとガソリンが入ってきにくいなどの情報が数十件寄せられたということ