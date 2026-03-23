大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関復帰を確実にした関脇・霧島（２９）＝音羽山＝が千秋楽から一夜明けた２３日、大阪・堺市で会見した。「これがスタートと思ってやっていく」と決意し、１４９キロの体重を約１０キロ増やして横綱を目指すことを明かした。２５日に開かれる夏場所（５月１０日初日・両国国技館）番付編成会議と理事会を経て、昇進が正式決定。２度目の大関昇進伝達式で決意を示す口上を述べる。＊＊