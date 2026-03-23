イランに対し、ホルムズ海峡が48時間以内に開放されなければ「イランの発電所を壊滅させる」と述べていたアメリカのトランプ大統領ですが、いまから3時間ほど前に自身のSNSを更新し、「発電所への攻撃を5日間、延期する」と発表しました。トランプ大統領の狙いについて、日本テレビ国際部ワシントン支局長の山崎大輔記者に聞きます。──攻撃の期限を5日間延期したのには、どういう背景があるのでしょうか？トランプ大統領としては