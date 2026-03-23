ニューヨーク証券取引所（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前週末終値からの上げ幅は一時1000ドルを超えた。トランプ米大統領が交戦中のイランと「生産的な協議をした」と表明。中東情勢の悪化への懸念が後退し、買い注文が優勢だった。午前10時現在は、前週末比937.72ドル高の4万6515.19ドルを付けた。