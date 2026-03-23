俳優の妻夫木聡さん（45）が23日、映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）の完成披露試写会に、主演の綾瀬はるかさん（40）たちと登場。綾瀬さんが語った“ラブレターを書く理由”の持論に感心しました。映画は、綾瀬さん演じる主人公・寺田ナズナが、学生時代に亡くなった初恋相手に手紙を書くことから始まる物語。妻夫木さんは寺田ナズナの夫・寺田良一を演じます。■妻夫木聡「不器用でいいと思う」劇中で、不器