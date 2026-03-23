英国旗【ロンドン共同】ロンドン北部で23日朝、ユダヤ系慈善団体が所有する救急車4台が放火される事件があった。けが人はいなかった。英警察は反ユダヤ主義に基づく憎悪犯罪（ヘイトクライム）として捜査を始めた。スターマー首相は交流サイト（SNS）で「われわれの社会に反ユダヤ主義の居場所はない」と非難した。ロイター通信によると、2023年イスラエルがパレスチナ自治区ガザで攻撃を始めて以来、英国ではユダヤ系施設な