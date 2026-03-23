サッカースペイン１部リーグ、アトレチコ・マドリードの元フランス代表ＦＷアントワーヌ・グリーズマンがオーランド・シティ（米）へ加入することが事実上決定した。スペインのスポーツ紙、マルカなど複数メディアが伝えている。報道によると、選手は２２日のリーグ、レアル・マドリード戦のあと代表戦ウィークに入るため２日間のオフを利用しクラブの許可を得たうえで米国へ向かっており、契約にサインすることになっている。